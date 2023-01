AG. BIANCO, In B lo volevano tutti ma resta in viola

L'agente di Alessandro Bianco, Giuseppe Galli, ha commentato ai microfoni di TMW la prima gara da titolare del centrocampista della Fiorentina, esordiente ieri dal primo minuto. "Personalmente, se prima pensavo che fosse un ragazzo che doveva farsi le ossa in B, oggi - dopo la partita di ieri - il ragazzo è pronto per la Serie A, non deve più andare in cadetteria. Oggi Italiano può contare su di lui, è ovvio che sa già che dovrà aspettare il suo turno, come ha sempre fatto. Questo è importante".

Che valutazione dà al calciatore?

"Gli tolgo un punto, gli do sette, per l'errore fatto a centrocampo e non per il gol subito, perché lì non c'entra lui".

Che squadre lo avevano richiesto?

"In Serie B quasi tutti. La Fiorentina ci ha chiamato e ha detto che doveva rimanere lì con loro. Se non avesse giocato nelle amichevoli era giusto andare via. Ora dopo il minutaggio, la partita in A, Italiano lo vede con un altro occhio. Sarà un'alternativa da qui a giugno".

Quali giovani ha pronti per il lancio?

"Riccio della Juventus, sta crescendo molto. E poi Raimondo, del Bologna, è pronto per la Serie B. Sarebbe il caso giocasse con i grandi per farsi le ossa, dopo l'esordio in Serie A".