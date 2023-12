AG. BIANCO A RFV, Ritorno? A fine stagione valuteremo

FirenzeViola.it

Beppe Galli a Radio Firenze Viola

Beppe Galli, presidente dell'Assoagenti, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" del suo assistito Alessandro Bianco (di proprietà viola) e del mercato della Fiorentina: "Alessandro è un ragazzo che sa quello che vuole, fa le cose semplici e le fa bene".

Siete contenti della scelta presa?

"L'ha fatta lui, ha voluto fortemente la Reggiana e penso sia stata la scelta più giusta".

A fine campionato c'è l'intenzione di tornare a Firenze?

"La decisione è stata presa insieme alla società, a fine stagione vedremo se sarà meglio proseguire con un'altra annata di esperienza o se sarà già pronto per una rosa importante come la Fiorentina. Ruolo? Può giocare sia davanti alla difesa che come mezzala".

I viola, in genere, necessitano di qualche innesto?

"Non credo che la Fiorentina debba rivoluzionare, se poi ci sarà la possibilità di prendere qualcuno di importante i viola lo faranno. Anche perché se lo possono permettere".

C'è qualche nome spendibile in attacco?

"Vorrei fare solo pubblicità a un mio ex giocatore che non capisco come possa non essere riuscito a esplodere e cioè Riccardo Sottil".

Come se lo spiega?

"Forse uno dei suoi difetti è che, pur essendo un bravissimo ragazzo, ha degli atteggiamenti sbagliati che un po' lo tradiscono. Però ha qualità tecniche, strappo: un tempo dicevo che non era tanto inferiore a Chiesa, ne sono convinto tutt'ora. Tecnicamente non ha nulla da invidiare a nessuno".