AG.ARTHUR, Ora mostrerai che sei un vero campione

Anche il manager di Arthur Melo, Federico Pastorello, ha voluto esprimere attraverso i suoi canali social la soddisfazione per l'affare andato in porto tra il suo assistito e la Fiorentina. Ecco le sue parole affidate a Instagram: "🇬🇧 @arthurhmelo 🇧🇷 you deserve this great opportunity in which you will show everyone your value as an absolute champion !!! Thanks to @acffiorentina 🇮🇹 for giving us this chance " ovvero "Arthur, ti meriti questa grande opportunità nella quale tu mostrerai il tho valore di indiscusso campione! Grazie alla Fiorentina per averci dato questa chance".