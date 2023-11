ADANI, Italiano? Viola un top club per merito suo

Fonte: Dal nostro inviato a Roma- Giacomo A. Galassi

Presente al Social Football Summit di Roma, l'ex calciatore e apprezzato commentatore sportivo Daniele Adani ha parlato ai giornalisti presenti di temi legati al campionato e non solo, partendo dal percorso che sta facendo la Fiorentina di Italiano: "Nico è un calciatore di un'altra categoria, per il resto la Fiorentina ha un collettivo che fa la differenza. Quando la squadra gioca trova poi un popolo che la spinge e anche questo fa la differenza".

Italiano è già da considerare tra i top allenatori?

"Essere un top allenatore è un titolo che ti viene riconosciuto solo quando alleni un top club, inteso come una squadra che può vincere lo scudetto. La Fiorentina non può vincere lo scudetto ma Italiano fa performare al meglio la sua squadra. E ribadisco che non tutti gli allenatori, anche i top, sono così appassionati come Italiano. La sua passione spinge tutti a dare il 110%. Il progetto Fiorentina mi piace molto soprattutto per la sua guida tecnica".

Mazzarri può riportare il Napoli nella lotta scudetto?

"Molto difficile, ma sono convinto che Mazzarri darà tutto se stesso e non si farà scappare questa occasione in una super piazza che lui ama e amo anche io".

E per l'Europeo, visto che siamo in quarta fascia, c'è un sorteggio ideale?

"Non credo. C'è semplicemente da capire che sarà primo vero grande test di Spalletti e non ci sarà tempo per altre prove e questo è complicato".

Un commento invece sull'Uruguay di Bielsa?

"C'è da dire che è la celebrazione del calcio attraverso la figura più importante al mondo per questo ambito. Bielsa è il numero uno per contenuti valoriali e tecnici ed in un posto magico come l'Uruguay può esprimersi al meglio. Quest'Uruguay, che ha battuto l'Argentina alla Bombonera dopo aver battuto il Brasile, rappresenta il miracolo del calcio".