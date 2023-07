ADANI A RFV, Jovic? Se avrà la testa sarà lui il titolare

Fonte: a cura di Lorenzo Marucci

FirenzeViola.it

Intervenuto a Forte dei Marmi alla Bobo Summer Cup di padel, l'ex difensore - tra le alte - di Fiorentina e Brescia Lele Adani ha parlato a RadioFirenzeViola: “Igor via? A mio avviso si tratta di un ottimo calciatore che non ha saputo esprimersi totalmente a Firenze. Per rimpiazzarlo bisognerà cercare un giocatore di piede mancino, al di là di quello che potrà dare Ranieri. Serve un giovane veloce, che abbia il passo che aveva Igor. Che Fiorentina sta nascendo? Arthur e Parisi sono elementi che vanno a implementare un’idea di calcio fatta di dominio e possesso, sono giocatori che sanno giocare bene nel corto. Arthur è un giocatore di caratura nazionale e internazionale, deve solo ritrovare continuità fisica e il gusto del gioca.

Il suo ruolo? Lui può giocare in più sistemi di gioco. Non ha bisogno di imparare il tipo di calcio di Italiano ma deve essere al centro del gioco, con due mediani di fianco. Il futuro dell’attacco viola? Continuare a puntare su Cabral e Jovic può essere in effetti un rischio ma il serbo non può essere chiesto. Va capita però la sua tenuta mentale: se ritrova tutto questo, la Fiorentina avrà già il suo titolare. Dia o Nzola? Sono due attaccanti che vanno bene per l’attacco viola. Italiano? Spero che possa perfezionare la sua idea di calci senza fare un passo indietro: quest’anno tra tante difficoltà ha fatto qualcosa di straordinario”.