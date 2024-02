ACQUAFRESCA A RFV, Fischi al Gallo lo gaseranno

FirenzeViola.it

Robert Acquafresca a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante, tra le altre di Cagliari e Torino, Robert Acquafresca è intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione Viola amore mio, per presentare la sfida di sabato sera tra i granata e la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Belotti già rigenerato in viola? Sì, sta ritrovando i suoi giorni migliori. Firenze è una piazza ambiziosa ma sono convinto che saprà rispondere al meglio da subito. Tutti gli attaccanti vivono momenti difficili, anche Belotti ha vissuto una fase difficile della sua carriera".

Sabato tornerà nella sua Torino...

"Lui ha già messo in conto di ricevere qualche fischio a Torino. Ma, per come si è consumato il suo addio al Toro, bisogna sempre trovarsi nei panni del giocatore per capire com'è andata davvero la separazione del giocatore con la società. Lui però è preparato all'ambiente ostile che troverà: un professionista deve esserlo".

Ma che sensazioni prova un giocatore a essere fischiato dai suoi vecchi tifosi?

"Sentire fischi degli avversari ti dà rabbia agonistica e spirito di rivalsa, ti gasa: è capitato anche a me quando sono tornato a Cagliari, dopo che ero passato al Genoa. La cosa brutta è quando sono i tuoi tifosi a fischiarti..."

Che idea si è fatto di Beltran?

"E' un giocatore in evoluzione: è cresciuto tanto in questi ultimi due mesi. E sono convinto che se la Fiorentina gli darà ancora tempo, Beltran avrà modo di migliorare ulteriormente".

