ACF WOMEN'S, Le ragazze viola devono riscattarsi

La Fiorentina Women's dovrà archiviare subito il tracollo subito giovedì in Champions League contro l'Arsenal quando oggi tornerà in campo per affrontare il San Gimignano. Riparte, infatti, il campionato che è diventato adesso l'obiettivo numero uno del club. Mister Cincotta dovrà essere bravo a dosare le forze: Mauro, Parisi, Lazaro, Fusini, Mascarello e Ohrstrom, contro i Gunners partiti dalla panchina, sono a disposizione. E' infine probabile che il modulo con cui la Viola sarà schierata possa essere più offensivo del 5-3-2 visto in Champions. Lo scrive La Nazione.