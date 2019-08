ACF WOMEN'S, Ecco il calendario: derby alla 1ª

È in corso di svolgimento in questi minuti il sorteggio del calendario per la Serie A femminile 2019/2020 che anche quest'anno vedrà tra le assolute protagoniste la Fiorentina Women's di mister Antonio Cincotta, detentrice della Supercoppa Italiana, finalista della scorsa coppa Italia e vicecampione d'Italia in carica. Queste le giornate già uscite e pubblicate dal sito di Sky, emittente che garantirà la copertura televisiva del campionato di calcio femminile: alla prima giornata per Alia Guagni e socie l'appuntento nel derby contro il San Gimignano Florentia!

1^ giornata (andata 14 settembre 2019, ritorno 18 gennaio 2019)

Roma-Milan

Florentia S. Gimignano-Fiorentina Women

Inter-Hellas Verona Women

Juventus-Empoli Ladies

Orobica Bergamo-Tavagnacco

Pink Bari-Sassuolo

2^ giornata (andata 21 settembre 2019, ritorno 25 gennaio 2020)

Empoli Ladies-Inter

Fiorentina Women-Roma

Hellas Verona Women-Florentia S. Gimignano

Milan-Orobica Bergamo

Sassuolo-Juventus-Tavagnacco-Pink Bari

3^ giornata (andata 12 ottobre 2019, ritorno 1 febbraio 2020)

Roma-Empoli Ladies

Fiorentina Women-Tavagnacco

Inter-Milan

Juventus-Florentia S. Gimignano

Orobica Bergamo-Sassuolo

Pink Bari-Hellas Verona Women

4^ giornata (andata 19 ottobre 2019, ritorno 15 febbraio 2020)

Empoli Ladies-Orobica Bergamo

Florentia S. Gimignano-Pink Bari

Hellas Verona Women-Roma

Inter-Juventus

Milan-Tavagnacco

Sassuolo-Fiorentina Women

5^ giornata (andata 2 novembre 2019, ritorno 22 febbraio 2020)

Roma-Sassuolo

Fiorentina Women-Milan

Juventus-Hellas Verona Women

Orobica Bergamo-Florentia S. Gimignano

Pink Bari-Inter

Tavagnacco-Empoli Ladies

6^ giornata (andata 16 novembre 2019, ritorno 21 marzo 2020)

Florentia S. Gimignano-Roma

Hellas Verona Women-Empoli Ladies

Inter-Orobica Bergamo

Milan-Juventus

Pink Bari-Fiorentina Women

Sassuolo-Tavagnacco

7^ giornata (andata 23 novembre 2019, ritorno 28 marzo 2020)

Roma-Juventus

Empoli Ladies-Florentia S. Gimignano

Fiorentina Women-Hellas Verona Women

Milan-Sassuolo

Orobica Bergamo-Pink Bari

Tavagnacco-Inter

8^ giornata (andata 30 novembre 2019, ritorno 18 aprile 2020)

Roma-Tavagnacco

Florentia S. Gimignano-Milan

Hellas Verona Women-Orobica Bergamo

Juventus-Fiorentina Women

Pink Bari-Empoli Ladies

Sassuolo-Inter

9^ giornata (andata 7 dicembre 2019, ritorno 25 aprile 2020)

Empoli Ladies-Fiorentina Women

Inter-Roma

Milan-Pink Bari

Orobica Bergamo-Juventus

Sassuolo-Florentia S. Gimignano

Tavagnacco-Hellas Verona Women

10^ giornata (andata 14 dicembre 2019, ritorno 9 maggio 2020)

Roma-Orobica Bergamo

Empoli Ladies-Sassuolo

Fiorentina Women-Inter

Florentia S. Gimignano-Tavagnacco

Hellas Verona Women-Milan

Juventus-Pink Bari