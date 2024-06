ACF, Ufficiale anche l'addio di Duncan: "Lungo viaggio"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo Bonaventura è arrivato il momento dei saluti anche per Alfred Duncan. La Fiorentina con un tweet sui propri social ha ufficializzato l'addio del centrocampista che aveva il contratto in scadenza e non sarà quindi rinnovato. "Un viaggio insieme lungo più di 4 anni. Grazie di tutto, Alfred" ha scritto la Fiorentina su Twitter. 126 presenze e 6 gol sono i numeri di Alfred Duncan che vede concludere così la sua avventura in maglia viola.