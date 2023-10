ACF, Tutte le info sul bar “Maglia Viola” al V. Park

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, RIENTRA CAPITAN BIRAGHI, PARISI CAMBIA FASCIA Giovedì l'unica macchia sulla vittoria con il Cukaricki è stato l'infortunio di Kayode, fresco di rinnovo e voglioso di festeggiare ed invece si è dovuto fermare sul più bello, alla vigilia tra l'altro di due partite di campionato... Giovedì l'unica macchia sulla vittoria con il Cukaricki è stato l'infortunio di Kayode, fresco di rinnovo e voglioso di festeggiare ed invece si è dovuto fermare sul più bello, alla vigilia tra l'altro di due partite di campionato... NOTIZIE DI FV DUE ANNI E MEZZO DALL'ULTIMA VOLTA. UNA BESTIA NERA PER DUE Col vento in poppa generato dalla roboante vittoria di giovedì sera, la Fiorentina si appresta ad affrontare la Lazio nel posticipo del lunedì. Sono tanti gli spunti che può offrire la gara dell’Olimpico, come la classifica sorridente con cui si... Col vento in poppa generato dalla roboante vittoria di giovedì sera, la Fiorentina si appresta ad affrontare la Lazio nel posticipo del lunedì. Sono tanti gli spunti che può offrire la gara dell’Olimpico, come la classifica sorridente con cui si... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 ottobre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi