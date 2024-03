ACF, Stadio, Lega, agenti: le battaglie di Joe ora a Ferrari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Alessandro Ferrari, diventato responsabile dell’Area Aziendale della Fiorentina, raccoglierà ora l’eredita di Joe Barone nei rapporti che il dg intratteneva con lega e istituzioni. Come evidenzia La Nazione, il compianto dirigente viola in questi anni ha portato avanti tante battaglie. Ad esempio, sul tavolo della lega spingeva per una miglior ripartizione dei diritti televisivi e anche per limare le discrepanze interpretative del “vecchio” fair play finanziario con club che continuano a spendere seppur indebitati.

Poi la questione stadio. Barone ha posto a lungo vari punti interrogativi sul restyling, anche dopo il via dei lavori (tempi di consegna, riduzione della capienza...). Ma anche le frizioni con i procuratori in quanto alle commissioni che riscuotono dai club. Tutte battaglie che ora proseguirà Ferrari, che già seguiva Barone in queste fasi di confronto, portando avanti il modus operandi della Fiorentina come società con “ambizioni politiche importanti”.