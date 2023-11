ACF, Replica a TS: Juve non finanzia calcio ma lo falsa

Non si è fatta attendere la replica della Fiorentina alla prima pagina odierna di Tuttosport che questa mattina apriva con il titolo "Che bello il Viola Park, l'ha pagato la Juve...". Nel corso della puntata odierna di Buongiorno Viola Park, il club ha fatto pervenire il proprio pensiero a proposito di questa presa di posizione da parte del quotidiano e nello specifico - viene fatto sapere dalla società - vengono definite "assurdità" i riferimenti secondo cui la Fiorentina avrebbe dovuto vendere all'estero due suoi giocatori che è già noto volevano solo ed esclusivamente la Juventus. Inoltre sulla prima pagina - è il pensiero della Fiorentina - si fa riferimento al fatto che Commisso attacchi spesso la Juventus, che secondo Tuttosport è il club che sostiene più di tutti il sistema.

Ma a detta della società viola immettere i soldi sul mercato portando il proprio bilancio a un rosso di 127 milioni non significa finanziare il calcio italiano ma falsarlo. Il presidente - ha proseguito ACF - ha sempre sostenuto che è ingiusto che club con un bilancio sano siano svantaggiati rispetto a squadre (non soltanto la Juventus) che comprano calciatori a cifre esose, che hanno monte ingaggi altissimi e che presentano bilanci clamorosamente in perdita. Mettere delle plusvalenze fittizie a bilancio, come peraltro emerso dalle recenti sentenze, non è, come sostiene Tuttosport, sostenere il sistema, la chiosa finale del pensiero della Fiorentina.