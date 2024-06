ACF, Presentato ricorso di sospensione lavori Franchi

FirenzeViola.it

Lo aveva annunciato in conferenza stampa il dg viola, Alessandro Ferrari, e adesso è realtà. Secondo quanto raccolto da Radio FirenzeViola, in data odierna è stato depositato d'urgenza al Tribunale di Firenze il ricorso cautelare di sospensione sui lavori dello stadio Franchi. A questo punto il giudice civile necessiterà di qualche giorno per pronunciarsi ufficialmente.