ACF, Positivo nei giovani: match rinviato di 24 ore

Questo il comunicato apparso poco fa sul sito ufficiale della Fiorentina e relativo alla squadra Primavera, che oggi avrebbe dovuto fare il suo esordio in campionato:

ACF Fiorentina comunica che un tesserato della Primavera è risultato positivo al Covid-19 a seguito dei test effettuati nella mattinata di ieri e il ragazzo, asintomatico, è stato posto in isolamento come da protocollo e sotto controllo dello staff medico. Per questo motivo la gara della Primavera in programma oggi alle ore 15.00 al Bozzi contro il Bologna è stata rinviata al fine di poter consentire i nuovi controlli per svolgere il match in completa sicurezza il giorno 19 settembre alle ore 15.00 sempre nel medesimo impianto sportivo. Infine si informa la stampa che rimarranno validi gli accrediti concordati in precedenza.