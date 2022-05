ACF-JUVE, Numeri e curiosità sul match del Franchi

A meno di ventiquattro ore dall'ultima e decisiva sfida della stagione, inquadriamo Fiorentina-Juventus anche in termini di numeri e statistiche. Ecco i dati forniti dalla Lega Serie A sul match del Franchi: Juventus e Fiorentina hanno pareggiato 52 delle 165 sfide di Serie A TIM, i bianconeri hanno pareggiato più match solo contro il Milan (56) nel torneo - completano 79 successi dei piemontesi e 34 dei toscani. La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 16 sfide di Serie A TIM contro la Juventus: il 22 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2017 (3N, 11P) e non ha segnato ben otto volte nel periodo. Fiorentina e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide al Franchi in Serie A TIM, le due formazioni hanno pareggiato più incontri di fila in casa dei viola nel torneo solo nel periodo tra il 1935 e il 1940 (quattro in quel caso). La Fiorentina ha guadagnato 38 punti al Franchi in questo campionato, in caso di successo in questa sfida i viola salirebbero a quota 41 punti, dietro solo all’Inter in gare interne nel torneo in corso (42 in 18 partite). I viola potrebbero inoltre superare i 40 punti in casa in una singola stagione di Serie A TIM per la prima volta dal 2012/13 (43 in quel caso).

La Fiorentina ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie A TIM (1V), tante quante nelle precedenti 20 in campionato (11V, 5N). Dovessere chiudere la stagione davanti all’Atalanta (al momento entrambe a quota 59 punti, con la Viola avanti grazie agli scontri diretti), la Fiorentina potrebbe tornare a giocare una competizione europea per la prima volta dal 2016/17, quando uscì ai sedicesimi di finale di Europa League. La Juventus chiuderà il campionato con al massimo 73 punti (in caso di vittoria in questo match): peggior risultato per i bianconeri in una stagione di Serie A TIM a partire dal 2010/11 (58 con Luigi Delneri alla guida).

Nicolás González ha realizzato un gol in entrambe le ultime due gare di campionato, non ha mai segnato fin qui in tre match di fila in Serie A TIM - il classe ’98 ha segnato sei gol in questa Serie A TIM e non ha mai fatto meglio in una singola stagione considerando anche la Bundesliga (sei anche con lo Stoccarda nel 2020/21). Dusan Vlahovic (24 marcature in questo campionato) potrebbe diventare solo il secondo calciatore in grado di segnare almeno 25 gol in una singola stagione di Serie A TIM da Under 23 negli ultimi 60 anni, dopo Ronaldo nel 1997/98 (25 reti con l'Inter). Paulo Dybala (115 reti) è il 3° miglior marcatore straniero nella storia della Juventus in tutte le competizioni, dietro solo a David Trezeguet (171) e John Hansen (124) - esclusi oriundi. Tra le squadre affrontate almeno otto volte in Serie A TIM, la Fiorentina è quella contro cui l'argentino ha preso parte a meno reti (tre, un centro e due assist).