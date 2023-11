ACF, I convocati per Milano: out Kayode, c'è Beltran

NOTIZIE DI FV FRANCHI, LA SENTENZA CON LE MOTIVAZIONI AL NO AI 55MLN Dopo la nota del Comune che ha "manifestato stupore", è arrivata anche la sentenza completa sul no pronunciato dal Tar del Lazio al ricorso di Palazzo Vecchio per i 55 milioni tolti per il restyling dell'Artemio Franchi. Dopo le 25 pagine di... Dopo la nota del Comune che ha "manifestato stupore", è arrivata anche la sentenza completa sul no pronunciato dal Tar del Lazio al ricorso di Palazzo Vecchio per i 55 milioni tolti per il restyling dell'Artemio Franchi. Dopo le 25 pagine di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 novembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi