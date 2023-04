ACF, I convocati per la Coppa: out solo Bonaventura

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CAOS AL TERMINE DI FIORENTINA-ROMA: IL PUNTO Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, al termine della sfida tra Fiorentina e Roma Primavera si sono scatenate scene di forte tensione in campo, con offese da parte della panchina giallorossa al fischio finale verso la dirigenza viola. Successivamente si sarebbe... Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, al termine della sfida tra Fiorentina e Roma Primavera si sono scatenate scene di forte tensione in campo, con offese da parte della panchina giallorossa al fischio finale verso la dirigenza viola. Successivamente si sarebbe... NOTIZIE DI FV FACOLCUP, SQUADRE: ECONOMIA, S. MOTORIE E UMANISTICA Ha preso il via lunedì 24 la seconda edizione della Facol Cup, competizione di calcio a 11 interfacoltà che mette di fronte le squadre dell'Università di Firenze. Radio Firenzeviola è media partner dell'evento e presenta ogni giorno le... Ha preso il via lunedì 24 la seconda edizione della Facol Cup, competizione di calcio a 11 interfacoltà che mette di fronte le squadre dell'Università di Firenze. Radio Firenzeviola è media partner dell'evento e presenta ogni giorno le... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 aprile 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi