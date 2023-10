ACF FEMMINILE-JUVENTUS: Rivivi il live di FV

90+5' - FINE DELLA GARA!! lA Juventus batte la Fiorentina e si porta a più 5 in classifica sulle viola, belle ma sfortunate.

90' - Tempo di recupero 5 minuti

87' - CAMBIO VIOLA: esce Breitner ed entra Parisi.

87' - Cambi Juve: esce Girelli ed entra Nystrom, esce Garbino ed entra Thomas

84' - Ora c'è molta confusione con le viola che reclamano anche un mani in area poi, sul tiro di Catena, c'è un nuovo angolo.

82' - Punizione quasi dal limite per le viola, il tiro di Boquete è deviato in angolo. Sullo sviluppo nuova opportunità deviata però ancora in angolo.

81' - CAMBIO VIOLA: esce Erzen ed entra Toniolo, esce Severini ed entra Agard.

80' - Juve vicino al tris con un'azione che dalla sinistra si è spostata con rapidità sulla destra dove tira Garbino, per fortuna la Schoffenengger è attenta

76' - RADDOPPIO BIANCONERO SU RIGORE! Sul dischetto va Girelli che non fallisce la trasformazione nonostante Schroffenengger abbia intuito.

76' - RIGORE! Rigore per la Juve provocato dalla Georgieva che si becca anche un giallo.

74' - Azione in velocità della Fiorentina che impegna la difesa in un batti e ribatti, alla fine s'incarica del tiro ancora Catena che però non centra la porta.

73' - Cambio Juve: esce Lenzini ed entra Sara Gama

72' - Tiro della Caruso dopo una serie di passaggi orizzontali di cui nessuno sembrava approfittare. Ma il tiro centrale della bianconera finisce sul fondo con una deviazione.

69' - La reazione bianconera è affidata a Girelli che trova un passaggio tra una selva di gambe ma Schoffenegger c'è.

67' -GOOOOOL GOOOOL GOOOL La Fiorentina pareggia con un bel gol della neo entrata Michela Catena sullo sviluppo di un angolo

62' - Cambio anche per Montemurro, esce Bonansea per Gunnarsdotttir

62' - Gran tiro della Beeresteyn, sull'esterno

60' - CAMBI VIOLA: entrano Catena per Longo e Hammarlund per Mijatovic.

59' - Partita ora più fallosa! Giallo anche per la Bonansea. Punizione per le viola non sfruttata

56' - Ammonita anche la Georgieva per un fallo di gioco

52' - Sulla ripartenza della Juve ancora Schoffenegger para in angolo poi sullo sviluppo allontana con i pugni.

51' - Punizione per la Fiorentina ma la Juve si oppone.

50' - C'è anche Vincenzo Italiano sugli spalti della tribuna ad assistere alla gara delle viola, con alcuni componenti del suo staff. Ovviamente c'è anche tutta la dirigenza al completo e il sindaco Casini.

47' - Juve pericolosa ma la Schroffenegger salva in angolo, sullo sviluppo mischione ma le viola ripartono.

46' - Riprende la partita con le viola obbligate a rincorrere.

-----------------------------------------------------------

45'+1' - FINE DEL PRIMO TEMPO. La Fiorentina gioca bene e crea per tutto il tempo ma è poco incisiva sottoporta mentre la Juve, spesso in ripartenza, sembra più concreta tanto che al 34' riesce a segnare con un gol dalla distanza di Beerensteyn ma già al 14' aveva colpito un palo con la Girelli, sempre pericolosa finché le viola non le hanno preso le misure.

45' - Concesso un minuto di recupero in questo primo tempo

45' - Sul ribaltamento di fronte cross dalla sinistra con la Lundin che prova l'incornata a rete ma Peyraud para.

44' - Intervento incerto della Schroffenegger su un'azione insistita della Juve, poi Tortelli la protegge e finisce tutto bene.

41' - Secondo giallo consecutivo, stavolta per una bianconera. Ammonita infatti Grosso per trattenuta insistente su Boquete.

39' - Fallo della Erzen sulla Beerensteyn, l'intervento è giudicato da cartellino giallo dall'arbitro Zago di Conegliano.

34' - GOL DELLA JUVENTUS! Incredibilmente la Beerensteyn si ritrova quasi al limite da sola, libera di aggiustarse la palla e tirare. La traiettoria è precisa e la Schroffenegger non ci arriva.

32' - Ribaltamento di fronte e Longo va al tiro sul quale si piega la Peyraud. Bella occasione

31' - Dalla sinistra viola la Bonansea riesce a tirare ma la Schroffengger non corre pericoli.

25' - Faerge si fa rubare palla dentro l'area da posizione sanguinosa ma per fortuna Georgieva rinvia di testa dando anzi il via all'azione in ripartenza delle sue compagne. Tiro dalla distanza di poco fuori di Breitner.

23' - Cori di scherno tra le due tifoserie, tutto resta nell'ambito dello sfottò ovviamente.

22' - Pallone perso a centrocampo con Grosso che lascia partire un tiro che, da quella distanza, finisce oltre la traversa.

17' - Fiorentina brava ad impostare ma la Juve si fa spesso sotto spingendo sulla fascia sinistra da dove parte il cross di Garbino che per fortuna della Fiorentina nessuno approfitta neanche quando Faerge fa un retropassaggio pericoloso.

14' - PALO PER LA JUVENTUS!! Sullo sviluppo dell'angolo palo di Girelli e nell'occasione Beerensteyn si fa male accorrendo proprio contro il palo. Rimane fuori per le cure del caso.

13' - Grande parata in angolo della Schroffenegger su Bonansea. Bianconere pericolose in contropiede.

10' - La Fiorentina costruisce gioco e occasioni, come questa della Lundin che in ripartenza costringe Peyraud alla parata.

8' - Tiro-cross di Boquete, Lundin di testa non inquadra lo specchio.1'- Pronti e via subito la Girelli butta la palla in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

1' - Fischio d'inizio per Fiorentina Femminile-Juventus Women, sfida di vertice (Juve a 12 punti in vetta con la Roma, viola a 10) per la prima volta al Viola Park. Firenzeviola seguirà dal Viola Park la sfida

Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici De La Fuente e Montemurro:

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger, Erzen, Tortelli, Giorgieva, Faerge; Severini; Longo, Boquete, Mijatovic; Lundin. Allenatore De La Fuente. A disp: Spinelli, Parisi, Hammarlund, Catena, Toniolo, Johannsdottir, Baldi, Zanoli, Agard.

JUVENTUS (4-2-3-1): Peryraud - Magnin; Lenzini, Salvai, Cascarino, Boattin; Grosso, Caruso; Bonansea, Garbino, Beerensteyn; Girelli. Allenatore Montemurro