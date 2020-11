ACF FEMMINILE, Finisce 2-2 il match con la Roma

Si è conclusa Roma-Fiorentina, partita valida per la settima giornata del campionato femminile. Il risultato finale è un pareggio, 2-2, che ha visto la rete di Sabatino (11') portare in vantaggio le viola per poi subire il pari dalla ex Lazaro (19') e lo svantaggio da Serturini (66'); a salvare la gara, infine, è stata Bonetti (80'). La squadra di Antonio Cincotta, che era reduce da tre sconfitte consecutive, si trova ora sesta in classifica con 10 punti.