ACF FEMM., Tra sogni e realtà con la Juve crocevia

La Fiorentina Femminile si gode questa Pasqua in serenità (anche se a ranghi ridotti) in attesa della ripresa della poule scudetto che la vede terza a 38 punti, dietro Juventus (46) e l'inarrivabile Roma (54) ma davanti alle due milanesi (entrmbe a 35). La poule scudetto è la grande novità di questo campionato che, dopo la prima fase, ha diviso in due gruppi le squadre a contendersi scudetto le prime cinque in classifica e retrocessione le altre. Le gare sono di andata e ritorno, in 5 giornate (una di esse riposa a ogni turno) con la classifica che è ripartita dai punti ottenuti fin qui, la differenza reti e gli scontri diretti (varranno tutti e 4 in caso di parità).

La Fiorentina deve ancora riposare e, dopo aver perso in casa con la Roma, pareggiato in trasferta con il Milan e vinto di misura con l'Inter, lo farà dopo aver affrontato la Juventus domenica prossima a Torino. Una gara da preparare in pochi giorni con tutto il gruppo visto che ben 11 giocatrici sono impegnate nelle rispettive nazionali fino all'11 aprile. La Fiorentina ha a disposizione ancora 15 punti da qui a fine maggio ed anche se l'impresa è ardua, visto che la seconda piazza che dà diritto anche alla Champions è, come detto, a +8, vale la pena tentare il tutto per tutto a partire dalla prossima sfida appunto.

Sarebbe necessario infatti battere innanzi tutto la Juve in entrambe le sfide e poi sperare. Un sogno insomma che vale la pena di cullare ma difficile da realizzare vista la forza delle avversarie. La Fiorentina, in una stagione raddrizzata parzialmente e alle prese con qualche infortunio che ha messo i bastoni tra le ruote, ci dovrà provare. Poi a fine stagione si faranno i conti e si capirà se il progetto viola proseguirà con Patrizia Panico o meno (circolano già tante voci) e quali rinforzi serviranno per la nuova squadra che sarà di casa finalmente al Viola Park.