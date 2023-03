ACF FEMM, Roma troppo forte, Viola ko per 1-5

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca

Troppa Roma per la Fiorentina e così parte male l'avventura delle viola nella poule scudetto. All'esordio della seconda fase al Torrini infatti arriva la sonora sconfitta ad opera delle giallorosse, capolista della prima parte del campionato e di una categoria superiore in pratica, per 1-5. Mattatrice della gara la ex Giacinti, autrice di una doppietta nel primo tempo, al 10' e al 28' con il gol segnato nel mezzo da Giugliano, al 21', brava ad approfittare di uno svarione della Schroffenegger. La ripresa riparte subito con un poker giallorosso, firmato da Wenninger al 2' che complica ancora di più le cose alle viola. Qualche minuto dopo in realtà la Johanndottir prova a riaprire la partita con il gol dell'1-4 ma è la Roma che controlla la partita e che, dopo averlo sfiorato in un paio di occasioni, segna il pokerissimo con Guonna. Nel finale, che la Fiorentina prova a chiudere all'arrembaggio, c'è solo da annotare l'espulsione di Zamanian che, dopo essere stata ammonita per una simulazione, viene espulsa per le proteste e vanifica dunque gli ultimi minuti in attacco delle viola.