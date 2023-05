ACF, Ecco la lista dei convocati: assente Cabral

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Domani alle ore 18 ci sarà Napoli-Fiorentina, valida per la 34a giornata di Serie A. Non sarà della sfida, causa squalifica, Martinez Quarta. Assente inoltre, come anticipato ieri, Arthur Cabral. Di seguito ecco l'elenco completo dei convocati di Vincenzo Italiano per l'occasione:

PORTIERI: Terracciano, Cerofolini, Vannucchi.

DIFENSORI: Dodò, Venuti, Milenkovic, Igor, Ranieri, Biraghi, Terzic.

CENTROCAMPISTI: Amrabat, Mandragora, Barak, Castrovilli, Bonaventura, Duncan, Bianco.

ATTACCANTI: Ikonè, Brekalo, Nico Gonzalez, Saponara, Sottil, Jovic, Kouame.