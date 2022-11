ACF, Dall'A. Ready alla Primavera: le amichevoli

Con una nota ufficiale, la Fiorentina ha comunicato le amichevoli che svolgerà la squadra di Italiano nel mese di dicembre. Si va dall'Always Ready boliviana alla sfida del 30 dicembre contro la Primavera. Ecco il programma:

"ACF Fiorentina informa che affronterà una serie di amichevoli in vista della ripresa della stagione sportiva.

La prima gara in programma è quella contro l’Arezzo che avrà luogo ad Arezzo giovedì 1 dicembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale e sui social di ACF Fiorentina. Mercoledì 7 dicembre, alle ore 18:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina affronterà la squadra boliviana dell’Always Ready e la partita andrà in diretta su DAZN.

La Fiorentina parteciperà, successivamente, all’ International Cup in Romania insieme a Rapid Bucarest e Borussia Dortmund.

La Fiorentina, il Rapid Bucarest ed il Borussia Dortmund si sfideranno in un triangolare in programma sabato 10 dicembre presso l’ Arena Națională di Bucarest.

Il triangolare inizierà alle ore 12:00 (orario italiano) e vedrà sfidarsi le tre formazioni in gare da 60 minuti secondo questo programma:

12:00: Rapid Bucarest vs. Borussia Dortmund

13:30: Borussia Dortmund vs. ACF Fiorentina

15:00: ACF Fiorentina vs. Rapid Bucarest

L’intero triangolare verrà trasmesso in esclusiva su DAZN per l’Italia e in diretta TV da Prima Sport, Orange Sport e Digisport all’estero.

Mercoledì 14 dicembre, alle ore 17:30, presso lo Stadio Armand Cesari di Bastia, si disputerà l’incontro amichevole tra i padroni di casa dell’ S.C. Bastia e la Fiorentina, partita che sarà possibile vedere in diretta sul sito ufficiale e sui social di ACF Fiorentina.

Il 2022 viola terminerà con una grande festa in Famiglia. La Prima Squadra e la Primavera si sfideranno, infatti, venerdì 30 dicembre alle ore 12:00 allo stadio Artemio Franchi.

Eventuali altre informazioni e variazioni saranno comunicate successivamente".