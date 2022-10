ACF, Alcuni dati e curiosità su Fiorentina-Lazio

Dal sito ufficiale della Fiorentina ecco alcune curiosità in vista della gara di stasera contro la Lazio.

1. Nel 2022 la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in nove partite casalinghe, più di ogni altra squadra nei maggiori cinque campionati europei.

2. Quattro gol nelle ultime sei presenze per Nicolás González in Serie A, tanti quanti nelle precedenti 30 partite nel massimo campionato.

3. Cristiano Biraghi (149 presenze in Serie A con la Fiorentina) è il difensore ha mandato più volte un compagno al tiro nei cinque grandi campionati europei in corso (25) e considerando solo le occasioni create su palla inattiva è primo assoluto in graduatoria (15, davanti a Lorenzo Pellegrini e Branco van den Boomen con 14) - tuttavia non ha ancora servito un assist in questa Serie A.

4. Giacomo Bonaventura ha segnato un gol e fornito tre assist in Serie A contro la Lazio: contro nessuna squadra ha fornito più passaggi vincenti nel massimo campionato.

5. Nelle ultime tre partite di Serie A contro la Lazio Riccardo Saponara ha segnato un gol e fornito un assist, dopo che nelle prime sei sfide con i biancocelesti era rimasto a secco.

6. La prima rete di Sofyan Amrabat in Serie A è arrivata proprio contro la Lazio, il 26 luglio 2020 con la maglia del Verona.

7. L’esordio di Arthur Cabral in Serie A è stato proprio contro la Lazio, il 5 febbraio 2022 all’Artemio Franchi.

8. A partire dal suo arrivo in Serie A (dal 2015/16), Sergej Milinkovic-Savic (51 reti) è uno degli unici due centrocampisti ad aver tagliato quota 50 gol nel torneo, insieme a Josip Ilicic (65).

9. Sergej Milinkovic-Savic è il centrocampista che ha preso parte a più gol (tre reti e cinque assist) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: otto.

10. Nelle ultime tre stagioni (dal 2020/21), Sergej Milinkovic-Savic è uno degli unici due centrocampisti, insieme a Kevin De Bruyne, con più di 20 gol e 20 assist nei maggiori cinque campionati europei - 22 reti e 25 passaggi vincenti per il serbo.

11. La prima rete di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A è arrivata proprio contro la Fiorentina, il 9 gennaio 2016.

12. La prossima sarà la 300ª presenza in Serie A per Ciro Immobile, che ha segnato 187 gol finora nella competizione, almeno 32 in più di ogni altro giocatore dopo al massimo lo stesso numero di gare tra gli esordienti nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) - dietro di lui figurano Zlatan Ibrahimovic (155 reti, ma in 279 partite) e Hernán Crespo (143 marcature alla 300ª nella competizione).