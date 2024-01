ACCVC, La nota: "Tempi e costi per Cesena o Modena"

FirenzeViola.it

Questo il comunicato dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club emesso sui social dopo la nota del 3 gennaio: "Desideriamo condividere alcune informazioni “di massima” riguardo ai tempi e ai costi che i tifosi dovrebbero affrontare per sostenere la Fiorentina a Cesena o a Modena: Cesena macchina Via Bologna 200 km + pedaggi = A/R circa euro 68,00; 4 per macchina 17,00 euro a testa con circa 5 ore di viaggio Via Strada Regionale 70 o Via Strada Statale 67 140 km A/R circa euro 30,00; 4 per macchina 7,50 euro a testa con circa 6 ore di viaggio Cesena treno (almeno 1 cambio) Interregionale A/R circa 32,00 euro con 7 ore di viaggio Freccia Rossa + Intercity A/R circa 80,00 euro con 5 ore di viaggio Freccia Rossa + Freccia Rossa circa 108,00 euro con 5 ore di viaggio Cesena Pullman (50 posti) Circa 45,00 euro A/R Modena macchina Via A1 128 km + pedaggi = A/R circa euro 46,00;

4 per macchina 11,50 euro a testa con circa 3 ore di viaggio Via Strada Statale 9 140 km = euro 30,00 circa; 4 per macchina 7,50 euro a testa con circa 6,5 ore di viaggio Modena treno Intercity+Regionale A/R circa 26,00 euro con 5 ore circa di viaggio Intercity A/R circa 37,00 euro con 5 ore circa di viaggio Frecciarossa A/R 76,00 euro; circa 3 ore di viaggio Modena Pullman (50 posti) Circa 35,00 euro A/R Ai costi individuati a seguito di una veloce ricerca on-line, che i tifosi che solitamente vanno in trasferta possono migliorare, dobbiamo aggiungere le seguenti riflessioni: - Impatto degli orari delle partite (anticipi e posticipi) sulla scelta dei mezzi di trasporto, difficile pianificare e trovare il mezzo disponibile quando è necessario se non muovendosi con mezzi propri o dedicati - I tempi di viaggio sicuramente esosi per i tifosi che risiedono a Firenze e zone limitrofe;

ottimi per i tifosi viola residenti vicino a Modena o Cesena; pessimi per chi è abituato a seguire la Fiorentina provenendo da zone fuori dalla Toscana - Impatto dei costi sulle famiglie in particolare di chi accompagna allo stadio gli under 14 La lista può essere infinita e con priorità diverse da tifoso a tifoso ma con una unica certezza: sostenere la Fiorentina a Cesena o Modena porterebbe disaffezione di una parte della tifoseria oggettivamente impossibilitata a sostenere i suddetti tempi e costi. Soluzione Padovani Lo abbiamo già scritto: una soluzione che mette a disposizione soli 15.000 posti non è praticabile, senza pensare ai tempi (pronta per agosto 2024?) e ai costi (1.000,00 euro a posto da quello che abbiamo letto) per una soluzione temporanea. Chi si prende la responsabilità di decidere chi entra e chi sta fuori? Esiste un criterio oggettivo con il quale fare questa scelta? Restiamo sempre in attesa di risposte/soluzioni che siano ovviamente consone e praticabili per la tifoseria viola, per la Fiorentina, per Firenze".

Di seguito il post originale pubblicato su Facebook dall'ACCVC: