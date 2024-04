ACCARDI-MACIA, I profili dei dirigenti valutati dalla Viola

La Fiorentina comincia ad organizzare anche l'organigramma societario della prossima stagione a fronte dell'ormai prossimo addio di Nicolas Burdisso nel ruolo di direttore tecnico. Eduardo Macia e Pietro Accardi sono i primi nomi valutati da Pradè per affiancarlo nel lavoro che si prospetta complicato in vista della rivoluzione nella rosa della prossima stagione. Ma chi sono i due dirigenti di Spezia ed Empoli? Due profili diversi ma entrambi molto legati allo scouting,

Pietro Accardi, un dirigente home-made per l'Empoli

Una carriera da calciatore iniziata nel Palermo e finita nell'Empoli per Pietro Accardi, classe '82 nato in Sicilia. In Toscana ha trovato il suo futuro fuori dal calcio giocato e dopo i primi anni da team manager è stato promosso a direttore sportivo nel 2016, prima al fianco di Marcello Carli poi da solo a capo dell'area sportiva del club nel quale un ruolo preminente l'ha sempre avuto il presidente, Fabrizio Corsi. Una buona abitudine a lavorare in team, negli ultimi anni Accardi ha sempre dovuto lavorare per costruire delle rose che riuscissero a salvarsi in Serie A e ce l'ha fatta con risultati che già negli scorsi anni avevano acceso su di lui i riflettori di grandi club come il Napoli, a cui è stato molto vicino la scorsa estate prima che De Laurentiis virasse su Meluso. La Fiorentina rappresenterebbe una sfida diversa per lui, sempre abituato a cercare giocatori di livello diverso rispetto a quelli che dovrebbe trovare a Firenze.

Un volto già conosciuto, Eduardo Macia

L'altro nome, già emerso nelle scorse settimane, è quello di una vecchia conoscenza di Firenze come Eduardo Macìa. Gli ultimi anni allo Spezia, club nel quale il dirigente è andato dopo le esperienze all'estero sponda Betis, Leicester e Bordeaux, non sono stati proprio esaltanti con diverse difficoltà sia a restare in Serie A che a fare buoni campionati in B, ma negli occhi dei tifosi della Fiorentina resterà per sempre colui che riuscì a soffiare al Villareal Borja e Gonzalo Rodriguez, poi diventati bandiere del club. Il curriculum è decisamente più di esperienza rispetto ad Accardi e il rapporto con Pradè è rimasto ottimo nel corso degli anni. Il casting è iniziato e lo spagnolo è in ballo.