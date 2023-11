ACCARDI A RFV, Problema gol? Serve una punta esperta

FirenzeViola.it

L'intermediario di mercato e agente FIFA Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "I Conti delle 7". Ecco le sue parole: "I moduli? Sono solo numeri, sono dell'idea che nel calcio quando hai dei giocatori capaci puoi giocare con qualsiasi schema. Il problema principale nasce dal fatto che la Fiorentina anni fa ha perso attaccanti importantissimi e quando hai punte in grado di fare tanti gol puoi dormire sogni tranquilli. I viola, però, dopo alcune cessioni non sono riusciti a trovare i giocatori giusti.

Il problema del gol non ce l'ha solo la Fiorentina ma anche tante altre squdre in Serie A. Itaiano non ha un gioco che ti fa fare tantissimi gol ma è riuscito a dare equilibrio, stabilità e risultati alla squadra. Per risolvere il problema del gol consiglio di prendere un attaccante esperto, un giocatore che abbia la personalità per far crescere tutti gli altri attaccanti. Io sono convinto che la Fiorentina interverrà in maniera importante durante il prossimo mercato di riparazione, i dirigenti viola sono molto bravi a lavorare sotto traccia e la storia ce lo dice".