ACCARDI A RFV, Belotti può essere il colpo di gennaio

Beppe Accardi, agente e intermediario, durante "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola ha parlato così: "Chi è più forte tra Bologna e Fiorentina? Secondo me nell'undici il Bologna è più forte, anche perché ha la fortuna di avere di lavorare in tranquillità. A Firenze questo non sempre accade perché spesso è una città che porta preoccupazioni e agitazioni e i giocatori devono avere una certa personalità. Detto questo, sono due squadre che possono giocarsela a viso aperto e dare vita ad una grande partita. La Fiorentina poi adesso ha il Gallo Belotti, che penso possa rivelarsi il vero colpo di mercato di gennaio".

Ancora su Belotti e sulla formula: "E' vero che la Fiorentina potrebbe perderlo a giugno, ma è altrettanto vero che difficilmente lui avrà un futuro a Roma. A fine campionato i due club potrebbero benissimo discutere nuovamente gli accordi".

