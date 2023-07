ACCARDI A RFV, Amrabat? Per certe trattative serve...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'agente ed operatore di mercato Beppe Accardi è intervenuto a "Firenze Weekend" su Radio Firenzeviola per parlare, tra le altre cose del mercato viola, a partire dalla situazione di Amrabat: "Il mercato è lento per queste trattative importanti, è giusto infatti che valutino le cose migliori. Io credo che il mercato entri nel vivo con l'inizio o l'uscita dalle coppe, e comunque dopo i primi 10 giorni di agosto".



Cosa pensa del portiere Livakovic? "E' sicuramente un profilo importante, portiere della Nazionale, giocatore importante che dà garanzie ma dipende dalla valutazione però c'è la possibilità di vederlo difendere la porta viola".

"E' giusto che risponda la dirigenza viola al riguardo, che poi ha già dimostrato negli anni e saprà dunque individuare il giocatore giusto per sostituirlo"."Il calcio italiano ha perso voce in capitolo già da diversi anni, non siamo più la priorità in giro per il mondo, abbiamo perso molto economicamente ed abbiamo perso l'abitudine a pescare giocatori dal serbatoio nostro e incrementare l'educazione al sacrificio dei giovani anche fuori dal calcio e non solo pensare a diventare ricchi. I pochi talenti che abbiamo c'è dunque il rischio che vadano in campionati più ricchi rispetto al nostro ma che fanno girare l'economia del calcio".