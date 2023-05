ACCADDE OGGI, 15 anni fa il ko ai rigori contro i Rangers

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il primo maggio 2008 è una data che rievocherà ricordi nefasti per i tifosi viola: esattamente quindici anni fa la Fiorentina di Cesare Prandelli sbattè infatti contro il vallo scozzese. Doppio 0-0 nella semifinale di Coppa Uefa contro i Rangers e gara che sarà decisa ai rigori nella calda serata del Franchi, dove furono decisivi gli errori di Fabio Liverani e Christian Vieri dal dischetto. Il profilo ufficiale dell'Europa League ricorda oggi quella serata che fu un trionfo per i blu di Glasgow, che persero però in finale contro lo Zenit Sanpietroburgo.