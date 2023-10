ABU FANI, Girone almeno da E.League. Viola da top 3 in A

Fonte: dalla sala stampa del Franchi - Ludovico Mauro

Mohammad Abu Fani, centrocampista del Ferencvaros, dalla sala stampa "Manuela Righini" dello stadio Franchi risponde alle domande dei giornalisti in vista della gara di domani, contro la Fiorentina, seconda giornata dei gironi di Conference League.

Come riesce a fare tutti questi assist? E come si porta avanti questa striscia di 10 vittorie?

"Per quanto riguarda gli assist, ci alleniamo molto. Tutto è frutto di ciò che facciamo in allenamento, come gli assist. È anche il mio dovere, devo farne tanti. Per continuare questa serie di vittorie dobbiamo giocare bene e tenere il giusto atteggiamento".

Prosegue: "Se n'è già parlato tanto in questi giorni. Se non è a livello della Champions, è un girone almeno da Europa League. La Fiorentina è un grande club, ho molto rispetto per una società che vedo tra le top 3 in Serie A. Domani dobbiamo fare la nostra partita e ce la metteremo tutta".

Impressioni sul calcio italiano?

"È molto forte, tattico e tecnico. Serve molto usare il cervello e la mente, è uno dei campionati top al mondo e sono contento di giocare contro questa squadra".

Si è fatto un'idea di come affrontare domani la Fiorentina a centrocampo?

"Non posso dirvi come ci siamo preparati a questa gara. Ma abbiamo visionato partite precedenti della Fiorentina, i giocatori uno ad uno, e le caratteristiche della squadra. Di più non posso dire".

C'è un giocatore che teme particolarmente tra i viola?

"La Fiorentina ha tantissimi giocatori di livello, di carattere e pericolosi. Come Bonaventura, tanto per fare un nome. Ma l'attenzione è su tutta la squadra".