ABODI, Tifosi capiscano importanza del Viola Park

Visita del Ministro dello Sport Andrea Abodi stamani al Viola Park di Bagno a Ripoli. Scortato dalla dirigenza e dalla proprietà della Fiorentina, il ministro ha rilasciato anche qualche battuta ai media presenti. Queste le sue parole: "Questo è un posto dove le parole non servono, basta osservare e apprezzare. In un paese dove si parla tanto, qui c'è la testimonianza della generosità e del rispetto del contesto. Della voglia di far bene per dare un riferimento al sistema. Questo è un punto avanzato della capacità di investire.

Il Presidente Commisso si può permettere di investire in questo progetto che va oltre al campionato: mi auguro che i tifosi della Fiorentina capiscano l'importanza di avere una struttura così, che va oltre il risultato della domenica che contribuisce ai sentimenti, ma qui c'è la voglia di lasciare un'eredità straordinaria. Tanto più in una fase in cui sono poche le società in grado di investire. La Fiorentina è un modello per il nostro paese".

Processo plusvalenze? "Io rispetto le decisioni dei giudici e chi paga tutto facendo una scelta. In quanto Ministro dello Sport attendo, cosciente come siano necessari principi di lealtà sportiva che probabilmente in passato sono stati trascurati. Spero che torni questo, al di là delle decisioni che saranno prese". Ecco le foto pubblicate dal TgR Rai Toscana: