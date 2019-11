ABODI, Bene uffici Lega aperti a NY. Sugli stadi...

L'ex presidente della Lega di Serie B Andrea Abodi, oggi presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino. Abodi ha parlato di stadi, affermando che serve più disponibilità del pubblico nei confronti del privato: "Inoltre il nuovo ente 'Sport e Salute spa' ha offerto la preziosa possibilità di investire il 32% della fiscalità derivata da attività sportive soltanto nello sport". Poi alcune riflessioni sui miglioramenti che andrebbero apportati al prodotto Serie A e sui diritti tv, a suo avviso mal gestito "Non è normale che il calcio italiano vada a trattare all'estero dovendo seguire la legislazione italiana. La Lega dovrebbe essere più agili per aprirsi all'estero".

Un po' quello che ha fatto Commisso con l'apertura degli uffici a New York e su cui Abodi è d'accordo: "E' fondamentale presidiare i mercati, presentare il prodotto, farlo spiegare a chi ne fa parte". Questa invece la sua opinione sul tema razzismo: "Commisso ha fatto bene a condannarlo duramente. Bisogna capire, come hanno fatto in Inghilterra, che cacciare e rinunciare a 20 persone significa acquistarne 200". Infine un appunto sul VAR: "Per usare bene questa tecnologia ci vuole una convinzione totale e invece mi pare che chi gestisce il mondo arbitrale non sia convinto al 100%".