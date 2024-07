ABBONAMENTI, Superata quota 10.500 tessere stagionali

Fonte: N. Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arrivano aggiornamenti riguardanti la campagna abbonamenti della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, è stata superata da poco la quota di 10.500 abbonamenti per la prossima stagione. Nonostante i problemi legati alle incognite su uno stadio che per tutta la stagione (e oltre) sarà col cartello lavori in corso, il tifo viola ha risposto per adesso con un buon dato legato all'annata che verrà, in attesa di capire quali altri settori del Franchi si sbloccheranno e quale sarà la capienza dell'impianto (che per adesso si attesta a 24mila spettatori, con ancora il rebus legato alla posizione dei tifosi ospiti).