ABBONAMENTI, Siamo a 5mila: oltre 400 al giorno

Sulle pagine de La Repubblica si parla anche della questione abbonamenti in casa Fiorentina. Come scrive il quotidiano, è già tata raggiunta la ifra di 5mila tessere sottoscritte dai tifosi viola. Una media di oltre 400 abbonamenti al giorno, viaggiando al doppio della velocità rispetto alla passata stagione dove la Fiorentina registrò oltre 21 mila abbonati. È quello il record da battere e non è affatto impossibile. Il responsabile della biglietteria al quotidiano dice: "Rispetto allo scorso anno abbiamo il 20% in più di nuovi abbonati e molti di questi hanno sottoscritto la tessera in Curva Fiesole".