ABBONAMENTI, Campagna partita senza posti certi

La campagna abbonamenti della Fiorentina per la stagione sportiva 2024/25 (denominata “È l’amor che guida”) partirà con alla base una sorta di piccolo paradosso. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it infatti, il club è stato costretto ad aprire la campagna di tesseramento per il prossimo campionato ancora all’oscuro sull’effettivo numero di posti disponibili allo stadio Artemio Franchi, complici i lavori di ristrutturazione che per la prossima annata riguarderanno i settori di Curva Fiesole, Maratona e tribuna coperta.

In attesa di avere risposte precise da parte della nuova giunta comunale di Palazzo Vecchio (che nell’ultimo documento fornito ai tecnici della società parlava genericamente di 24.000 posti lordi disponibili, compresi dunque quelli a scarsa visibilità), la Fiorentina si è dunque vista costretta - alla luce del ritardo già accumulato - ad aprire ugualmente la campagna di fidelizzazione “a scatola chiusa“, facendo fede su un numero di posti sicuramente confermato rispetto alla scorsa stagione, nella speranza che poi nei prossimi giorni (probabilmente proprio l’11 luglio quando partiranno gli abbonamenti) avvenga un incontro chiarificatore tra la società di Commisso e il nuovo sindaco Sara Funaro (o almeno, se non direttamente con la Fiorentina, tra Comune, Questura e Prefettura).

Due in particolare le risposte che la Fiorentina attende da tempo di avere: il numero effettivo di posti a sedere (che oltre alla campagna abbonamenti interesserà più banalmente i biglietti vendibili per i singoli eventi) e dove sarà ricollocato il settore ospiti (lo storico “formaggino” tra Maratona e Ferrovia non sarà per ora oggetto di campagna abbonamenti).