8° POSTO, Viola e non solo: il calendario a confronto

Al momento, classifica alla mano, sono Fiorentina, Bologna, Monza, Sassuolo, Udinese e Torino le principali indiziate all'ottavo posto in classifica, che in caso di esclusione dalle prossime competizioni Uefa della Juventus, potrebbe valere la qualificazione in Conference League. 6 giornate al termine del campionato e un finale tutto da vivere. Di seguito il calendario delle squadre messe a confronto. C'è anche da considerare il fatto che la Fiorentina avrà più impegni da disputare (semifinale UECL, possibile finale e finale C. Italia contro l'Inter).

BOLOGNA (45 pt.): Empoli (T), Sassuolo (T), Roma (C), Cremonese (T), Napoli (C), Lecce (T).

FIORENTINA (45 pt.): Salernitana (T), Napoli (T), Udinese (C), Torino (T), Roma (C), Sassuolo (T).

MONZA (44 pt.): Roma (C), Torino (T), Napoli (C), Sassuolo (T), Lecce (C), Atalanta (T).

SASSUOLO (43 pt.): Lazio (T), Bologna (C), Inter (T), Monza (C), Sampdoria (T), Fiorentina (C).

UDINESE (42 pt.): Napoli (C), Sampdoria (C), Fiorentina (T), Lazio (C), Salernitana (T), Juventus (C).

TORINO (42 pt.): Sampdoria (T), Monza (C), Verona (T), Fiorentina (C), Spezia (T), Inter (C).