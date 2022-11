ZURKOWSKI, Piace a tanti club in A: occhio all'Empoli

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... NOTIZIE DI FV GONZALEZ, STRAPPO CON SOCIETÀ: POSSIBILE CESSIONE? A gennaio sarà cessione per Nico Gonzalez? E' la domanda a cui ha cercato di dare una risposta La Nazione questa mattina. Lo strappo con la società è netto, e nel frattempo, sui social, i tifosi viola, si sono divisi tra chi spera che il giocatore... A gennaio sarà cessione per Nico Gonzalez? E' la domanda a cui ha cercato di dare una risposta La Nazione questa mattina. Lo strappo con la società è netto, e nel frattempo, sui social, i tifosi viola, si sono divisi tra chi spera che il giocatore... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi