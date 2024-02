ZURKOWSKI L'ARMA DELL'EMPOLI: I NUMERI TOP DELL'EX FIORENTINA

FirenzeViola.it

L'ex Fiorentina di turno, domenica allo stadio "Castellani", porta il nome di Szymon Zurkowski, tornato ad Empoli lo scorso 9 gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto dopo un anno e mezzo vissuto allo Spezia. Con cui il polacco ha giocato diciassette partite in stagione, in B, senza trovare mai la via della rete. Motivo per cui il suo rendimento al ritorno nel campionato maggiore con la maglia azzurra sta sorprendendo tutti.

Le statistiche del ventiseienne sono impressionanti. A conti fatti Zurkowski è, tra tutti i giocatori che si sono mossi nel corso della sessione invernale di calciomercato, quello che più è riuscito a dare alla nuova squadra in termini di numeri e sostanza in Serie A. La sua affermazione è avvenuta nell'immediato. Il primo squillo ha evitato la sconfitta al proprio team contro il Verona subentrando a gara in corso (non segnava in A dall'1/05/2022).

Poi la tripletta col Monza. Schierato dal primo minuto dal tecnico Davide Nicola nel match interno contro i loimbardi, Zurkowski ha aperto le marcature al 13’ replicando al 38' e al 73'. Quattro goal dunque in due partite. Il nativo di Tychy è autore del 50% delle reti segnate da giocatori dell’Empoli in casa nell'arco di questo campionato. La Fiorentina, insomma, è avvertita: i "cugini" toscani hanno un'arma in più. Servirà la massima attenzione.