WORK IN PROGRESS

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

In linea con il meteo degli ultimi giorni sale la temperatura in casa viola. Nel giorno della seconda amichevole stagionale contro il Parma più o meno su ogni fronte del presente viola non mancano novità, a cominciare dall’arrivo di Arthur in serata. La trattativa sbloccata con la Juve porta al terzo volto nuovo della stagione dopo quelli di Sabiri e Parisi, e mentre Italiano fa esordire l’ex Empoli nel match pareggiato con il Parma il mediano brasiliano anticipa correzioni importanti al centrocampo della prossima stagione.

Dettagli che solo i prossimi impegni potranno chiarire meglio, anche perchè intanto il tecnico prosegue sulla strada del 4231, seppure adesso il dibattito sulle porte chiuse in programma anche domenica con il Catanzaro si sia fatto sempre più acceso. Sul botta e risposta con le istituzioni in merito a deroghe e agibilità per l’apertura del Viola Park (e dei due stadi) si aggiunge un nuovo intervento dei tifosi che avrebbero gradito tutt’altro trattamento di fronte a un incontro non così banale come quello contro il Catanzaro.

Divisioni all’ordine del giorno che dal campo si trasferiscono a centro sportivo e stadio, segno di un’estate in cui di Fiorentina non si può non parlare che si tratti di strutture o di un mercato nel quale la società ha comunque accelerato i tempi sulle entrate in attesa di sblocchi sulle cessioni (imminenti quelle di Igor e Terzic rimasti fuori dall’amichevole di ieri). Dibattiti probabilmente accesi che aiuteranno a ingannare un'altra attesa, quella per le risposte finali su un percorso europeo in Conference che ancora, incredibilmente, nessuno da Nyon ha voluto chiarire.