VOGLIA DI LUCAS

Otto minuti a Genova, nove minuti a Vienna. In compenso, però, un mucchio di buone impressioni. E' questo fin qui il bilancio con la maglia della Fiorentina di Lucas Beltran, l'uomo dal quale adesso Firenze si attende la svolta nelle prossime gare contro Lecce e Rapid. Le prove di M'bala Nzola (discreta a Marassi, anonima in Austria) hanno dato la sensazione che l'angolano sia ancora un giocatore ancora da recuperare sotto l'aspetto fisico ("Ho bisogno ancora di alcune settimane prima di essere al top della forma" aveva dichiarato l'ex Spezia in un'intervista a Stadio di pochi giorni fa) e dunque, al momento, in vista di due gare cruciali che devono dare una svolta alla brutta serata dell'Allianz Stadion l'ex River si candida ad essere una delle sorprese su cui puntare.

Per il momento Vincenzo Italiano ha usato estrema cautela sull'argentino ("Deve prendere confidenza coi compagni e col nostro calcio, cercheremo di metterlo dentro quando sarà pronto" ha detto su di lui alla vigilia della gara con il Rapid) eppure dalle risposte arrivate nei due test in cui è stato provato il responso è stato più che positivo: un gol sfiorato a Marassi in contropiede più una chance notevole per trovare il pareggio in pieno recupero a Vienna. Il tutto, come detto, in soli 17' in campo e un totale (tra le due partite) di soli 13 palloni toccati e una percentuale di passaggi riusciti che oscilla tra l'86 e l'83%. Numeri che in nemmeno una settimana potrebbero portare il tecnico a cambiare in fretta i giudizi su Beltran che è destinato, intanto, ad aumentare il suo minutaggio già domenica contro il Lecce e poi - nel ritorno di Conference - potrebbe guadagnarsi la sua prima maglia da titolare.