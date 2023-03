VITTORIA STRIMINZITA CHE PARTE DAL SOLITO PROBLEMA

Sinceramente mi aspettavo un’altra partita ma soprattutto mi aspettavo un risultato più corposo contro il Sivasspor ieri nella partita d’andata di Conference. C’è voluta oltre un’ora per mettere a segno l’unico gol della serata che ha, per fortuna, consentito alla Fiorentina di vincere l’incontro. Dopo quello che abbiamo visto sabato sera contro il Milan speravo in una goleada che ci concedesse di arrivare alla settimana prossima in Turchia quasi da turisti. Invece purtroppo la nostra squadra è partita all’arrembaggio ma, come la storia insegna, non riesce a concretizzare e ad essere più scaltra perché comunque ha avuto qualche occasione con Jovic, Nico, Castrovilli ma nessuna è riuscita a trasformarsi in rete. Sempre il solito problema davanti alla porta avversaria!

Ho avuto anche la sensazione che si possa aver preso un po’ alla leggera questa gara, che si pensasse di poter mangiare il nostro avversario visto come avevamo strapazzato i milanisti. Questo può aver dato troppa consapevolezza ai nostri ragazzi, quella che non si possono permettere perché si fa troppo presto a tornare alle solite problematiche, delle serie: Jovic ha avuto un paio di buone palle che non ha sfruttato e come al solito è sparito dai radar, Ikonè non è incisivo e continua ad incespicare su sé stesso, Biraghi pare rimasto alla scrivania a scrivere lettere, Gonzalez credo che debba e possa dare di più. Non è catastrofismo ma la realtà perché ci teniamo molto alla Conference e andare a Sivas, che mi dicono essere un campo difficile, in altura e con condizioni climatiche pure difficili non mi fa stare tranquilla con un solo gol in valigia.

Menomale che nella seconda parte della gara, quando il Mister è partito con la girandola di sostituzioni, siamo riusciti a segnare col subentrato Barak che con una bella coordinazione ha insaccato dopo un batti e ribatti davanti al portiere turco. Il capocannoniere di Conference, Jovic con sei gol, è rimasto a secco così come Cabral, che è entrato nel finale di gara, non è riuscito a raggiungerlo ed è rimasto ai suoi cinque centri.

Ieri ha giocato dall’inizio Castrovilli, e questa è certamente una buona notizia perché il suo totale recupero sarà un plus per la Fiorentina, ed ha rischiato anche di fare un grandissimo gol di tacco, che si sarebbe meritato tutto come un’iniezione di assoluta fiducia per il suo avvenire. C’è anche da applaudire a Sottil, che piano piano sta riprendendosi, perché con il suo ingresso la Viola ha avuto più sprint sulla sua fascia anche se purtroppo non molta mira nei cross, ma l’importante è rivederlo in campo.

Comunque l’importante era vincere e così è stato e adesso ci apprestiamo a fare un po’ di “allenamento” alla semifinale di Coppa Italia andando a fare visita alla Cremonese. Cerchiamo di fargli paura facendo una bella prestazione e dando seguito alla risalita in campionato.

La Signora in viola