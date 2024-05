VIOLACLUB TIRLI, Nasce l'AperiAtene: le info per partecipare

FirenzeViola.it

Cresce l'attesa per la finale di Conference League: la Fiorentina ha un appuntamento con la storia fissato al 29 maggio. Lo sanno soprattutto i tifosi, che iniziano a sentire la tensione. Per alleggerire il clima in vista della finale contro l'Olympiacos, ecco un'iniziativa da segnalare per tutti i cuori viola: il Viola Club Tirli, in collaborazione con il ristorante Il Poggetto, organizza per la Finale di Conference League un buffet a tema. "AperiAtene" in programma mercoledì 29 maggio, si parte dalle 19.20 (prezzo 22 euro a persona).

"Tutti insieme affinché il sogno possa diventare realtà". Indirizzo - Loc. Fonte Poderana, 58043 Tirli, Castiglione Della Pescaia Italia, non mancate!