VIOLA, Svolta in trasferta rispetto ad un anno fa: i dati

Con i 4 gol segnati al Lech Poznan la Fiorentina si è messa in una posizione di vantaggio in vista del ritorno al Franchi contro i polacchi in programma giovedì alle 18.45 e, oltre a ciò, ha dato dimostrazione, ancora una volta, di come in questa stagione abbia decisamente cambiato marcia nelle partite in trasferta.

Prendendo in analisi le partite di campionato, la squadra di Italiano ha raccolto sin qui 18 punti in 14 partite in trasferta (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte), segnando 14 gol, ma subendone solo 12. Di particolare spessore è quest’ultimo dato, poiché i Viola sono, sempre considerando i match lontani dalle mura amiche, la quarta miglior difesa del campionato assieme alla Juventus (prima la Lazio con 7, poi il Napoli con 8). Un anno fa, a questo punto della stagione, aveva fatto gli stessi punti lontano dal Franchi, ma subendo ben 10 reti in più. Sinonimo di come sia cambiato l’approccio alle partite da parte della squadra gigliata.

Analizzando invece la Conference le partite in trasferta in totale sono 7, con 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Le reti segnate sono ben 18, mentre quelle subite solo 5 (di cui 3 nel match disastroso di Istanbul). Un cambio di marcia significativo, a cui si aggiungono le due reti in casa della Cremonese, e la conseguente vittoria con annesso clean sheet, in Coppa Italia.

Cambio di marcia ma anche di mentalità come spiegato anche dalle parole di Luca Ranieri che, parlando del clima dello Stadio Miejski ha dichiarato che la squadra si è caricata.