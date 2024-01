VIOLA, Sono 13 in cerca del primo trofeo in carriera

Fonte: a cura di Samuele Gemini

Sono 12 i calciatori della viola che inseguono a livello personale il loro primo trofeo, è il numero più alto tra le squadre qualificate alle Final Four (Napoli 1, Inter 5, Lazio 5). Prendendo in considerazione le competizioni professionistiche che partono dalla serie C e che si estendono senza limiti geografici, i calciatori di mister Italiano che hanno vinto tornei degni di nota sono: Beltran (campionato argentino), Martinez Quarta (Libertadores), Mina ed Arthur (Liga spagnola), Dodò (campionato ucraino), Milenkovic (campionato serbo) e Jack Bonaventura (Supercoppa Italiana).

Lo stesso mister si aggiunge alla lista portando a 13 il numero dei componenti della viola in cerca della prima gloria in carriera. Sfida lanciata agli altri tre allenatori, tutti con almeno un titolo in tasca: Mazzari vincente nella coppa Italia 2011/12, Sarri vincitore della serie A 2019/20 e Inzaghi "Re di Coppe" con 4 Supercoppe italiane (record condiviso con Fabio Capello e Marcello Lippi).