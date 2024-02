VIOLA, Quante similitudini col 2023: ora serve la svolta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina che si lecca le ferite dopo la dolorosa sconfitta contro il Bologna è in una situazione incredibilmente simile a quella che il 12 febbraio 2023 perdeva 1-0 in casa della Juventus e scivolava a 30 punti prima di affrontare l'Empoli al Franchi. Corsi e ricorsi, anche se stavolta l'Empoli sarà da affrontare al Castellani: un anno fa finì 1-1 con le reti di Cambiaghi e Cabral, stavolta la storia della partita è ancora tutta da scrivere. Ma le somiglianze sono impressionanti, tra le polemiche per una squadra che non rende quanto dovrebbe e proprio il Bologna che aprì, anche un anno fa, la frattura forse più grande da quando Rocco Commisso e Joe Barone sono a Firenze.

