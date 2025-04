Viola Park, il recap di oggi. Tra rifinitura e incontro Commisso-Funaro sul Franchi

È stata una giornata intensa quella vissuta oggi al Viola Park, sia per quanto riguarda la rifinitura svolta dalla Fiorentina prima di partire per Milano, sia per quanto concerne l'incontro tra la sindaca Sara Funaro e il presidente Rocco Commisso per il futuro del Franchi. Come raccontato in giornata, stamani la squadra ha svolto l'ultima seduta prima di dirigersi (nel pomeriggio) verso la Lombardia. All'allenamento non ha partecipato Andrea Colpani, ancora alle prese con l'infortunio al pari di Robin Gosens, che come l'ex Monza non è convocato per la partita di domani contro il Milan.

Mentre il summit tra la prima cittadina di Firenze e il patron viola ha portato all'accordo tra Comune e Fiorentina per estendere di un altro anno la concessione dello stadio di Campo di Marte alla società, che giocherà nell'impianto di Nervi anche l'anno prossimo. "Abbiamo parlato di tante questioni, anche in maniera molto generale, ribadendo la volontà di continuare a lavorare insieme, per cui devo dire è stato un incontro piacevole e positivo", ha dichiarato Funaro dopo l'incontro, in cui si sono gettate le basi anche per una possibile partecipazione di Commisso al project financing del Franchi.