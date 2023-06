VIOLA PARK, Dal 12 luglio parte il ritiro: il servizio di FV

La Fiorentina ha ufficializzato la data di inizio del ritiro estivo, che partirà il prossimo 12 luglio. Come ormai noto, la preparazione della squadra di Italiano si svolgerà al Viola Park, che la nostra redazione oggi ha immortalato dall'esterno per evidenziare lo stato dei lavori. Nelle foto si scorgono i primi dettagli di quello che sarà il Viola Park, a partire dall'insegna "Viola" che campeggia davanti all'entrata principale di una struttura che comunque prevede entrate anche laterali. In più due mini-stadi, il 'Davide Astori' e il 'Curva Fiesole' con i seggiolini bianchi e viola già messi in posa, tre campi sintetici per le giovanili e la villa del '700 al centro.

