VIOLA PARK, All'allenamento fuori solo Christensen

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Allenamento mattutino per la Fiorentina che prosegue la sua preparazione in vista del ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Maccabi Haifa. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l'unico assente al Viola Park oggi era Oliver Christensen, ancora fuori dopo l'operazione al menisco del 12 febbraio. Christian Kouame, di nuovo in gruppo da ieri, spera di tornare nella lista dei convocati. Ricordiamo che sarà indisponibile Nikola Milenkovic per squalifica, così come Vincenzo Italiano per la stessa ragione. Domani la squadra sosterrà la rifinitura alle 11:00, mentre il tecnico parlerà in conferenza stampa alle 14:30.

Queste le foto della seduta odierna dei viola al centro sportivo, pubblicate dal club su Instagram: