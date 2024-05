VIOLA, Nessun post social dei giocatori dopo ko Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Mutismo in società, silenzio via social da parte dei calciatori. La sconfitta di Atene contro l'Olympiacos - al di là delle canoniche interviste post-partita previste dalla Uefa - ha prodotto in casa Fiorentina un "no comment" generale e diffuso a tutti i livelli. Non solo, infatti, dopo il ko di mercoledì nessun dirigente ha ancora preso la parola per dare il suo punto di vista sulla sfida della Opap Arena e per dare delucidazioni circa quello che sarà il futuro del club viola (sotto l'aspetto della programmazione tecnica e delle auspicabili rinnovate ambizioni) ma anche i giocatori di Italiano - rispetto al loro consueto modo di esprimersi dopo ogni gara, anche in caso di risultato negativo - sono rimasti in silenzio e attraverso i propri social (specie per ciò che riguarda la piattaforma di Instagram, la più diffusa) non hanno esternato i loro sentimenti.

Una scelta legata al - più che comprensibile - profondo dispiacere ancora da smaltire o una decisione presa a tavolino per non alimentare ulteriori polemiche dopo una prestazione, quella in Grecia, non in linea con le aspettative di tutti i tifosi viola? Nel frattempo anche l'house organ della Fiorentina ha per il momento sospeso le sue trasmissioni canoniche del mattino e della sera.